32 Milliarden Franken: So viel will der Bundesrat in die Wirtschaft einschiessen. Zugute kommen die beschlossenen Massnahmen vom 20. März auch den Selbständigen. Denn diese Gruppe hat keinen Anspruch auf Kurzarbeit und ist somit besonders hart von den Geschäftsschliessungen und Beschränkungen betroffen.