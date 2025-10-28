Reto Westermann
Veröffentlicht am 28. Oktober 2025 - 06:00 Uhr
Auf den ersten Blick ist die Liegenschaft oberhalb von Horgen am Zürichsee ein klassisches Einfamilienhaus: vier gegeneinander versetzte Halbgeschosse, Garten, Terrasse. Tatsächlich diente das Gebäude von 1975 bis 2020 auch als Einfamilienhaus. Heute hingegen beherbergt es zwei Wohnungen.
Erbaut wurde das Haus von den Eltern von Helen und Marianne Haegi. Die Schwestern liessen das geerbte Gebäude vor drei Jahren in zwei Wohnungen unterteilen. Seither wohnt Helen mit ihrem Mann in der oberen Haushälfte, Marianne in der unteren. «Wir fanden, das Haus sei zu gross für eine Partei und die Aufteilung in zwei Wohnungen die optimale Lösung», sagt Marianne Haegi.
