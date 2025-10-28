Erbaut wurde das Haus von den Eltern von Helen und Marianne Haegi. Die Schwestern liessen das geerbte Gebäude vor drei Jahren in zwei Wohnungen unterteilen. Seither wohnt Helen mit ihrem Mann in der oberen Haushälfte, Marianne in der unteren. «Wir fanden, das Haus sei zu gross für eine Partei und die Aufteilung in zwei Wohnungen die optimale Lösung», sagt Marianne Haegi.