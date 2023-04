Kurt Thut gilt bis heute als einer der wichtigsten Schweizer Möbeldesigner. Der gelernte Schreiner, Designer und Innenarchitekt übernahm als 45-Jähriger 1976 die väterliche Schreinerei in Möriken AG. Daraus machte er ein bekanntes Unternehmen für selbst entworfene Designmöbel.



Ein gestalterisches Credo des 2011 verstorbenen Thut war, auf unnötigen Zierrat zu verzichten. Deshalb ärgerte ihn auch das Design klassischer Betten: «Eigentlich ist es Blödsinn, um den Rost herum noch einen Rahmen zu bauen», so Kurt Thuts Verdikt in den Achtzigerjahren. Aus diesem Ärgernis heraus entstand das noch heute erhältliche Bett Thut 990.