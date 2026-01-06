Ein Zusatzeinkommen durch Vermietung

Eigentümer in fortgeschrittenem Alter suchen womöglich nach einem Zusatzeinkommen. Sie können es, wenn sie dies überhaupt wollen, in den eigenen vier Wänden finden. So haben Rentnerinnen und Rentner nicht selten leerstehende Zimmer in ihrem Haus, zum Beispiel da die Kinder ausgezogen sind.

Eine Vermietung könne sich lohnen, so Philippe Messerli, Steuer- und Vorsorgespezialist der Privatbank Baumann & Cie: «Mit dem Mietertrag verbessern Sie Ihr Einkommen und somit die Tragbarkeit.»