Die Studie zeigt jedoch auch: Wer eine Immobilie sein Eigen nennen darf, macht sich auch Sorgen um das Zuhause. Aus dem Wohntraum kann schnell ein Albtraum werden. Etwa wenn im Alter das Geld knapp wird, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern oder Sanierungen zur Belastung werden. Die Handelszeitung hat die Studie genauer unter die Lupe genommen und zeigt auf, wovor sich Immobilienbesitzerinnen und ‑besitzer fürchten und welche drängenden Fragen sie beschäftigen.