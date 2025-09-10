Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in der Schweiz gross. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die noch kein Wohneigentum besitzt, möchte das irgendwann gerne tun. Bei den jüngeren Generationen ist das noch ausgeprägter. Bei den Nicht-Wohneigentümern hoffen drei von vier Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren auf ein Haus oder eine Eigentumswohnung, wie aus einer Studie von Raiffeisen Schweiz hervorgeht.