Gasheizungen gibt es in der Schweiz einige, vorab in den Städten. In Basel heizen rund 36'000 Haushalte mit Gas, in Zürich sind es rund 110'000 Haushalte, in Bern rund 33 Prozent aller Haushalte. In Luzern sind sogar 55 Prozent aller Wohngebäude auf Gas im Heizkeller angewiesen, in St. Gallen rund 39 Prozent.