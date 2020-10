Er einigte sich noch am selben Tag mit dem Eigentümer auf den Kaufpreis von 600'000 Franken. Mündlich, besiegelt mit Händedruck. «Der Makler sollte sich später noch bei mir melden.» Das geschah tags darauf. Der Makler der Immobilienfirma Immosky rief Thomas Valko an und schickte ihm die Reservationsvereinbarung per Post. Darin wurden 22'000 Franken als Anzahlung gefordert. Valko unterschrieb und überwies das Geld am nächsten Tag auf das Konto der Immobilienfirma.