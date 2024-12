Wenn kein Kompromiss in Sicht ist: Warum lässt man das Vorhaben nicht einfach sterben und belässt alles beim Alten?

Wenn jetzt nach acht Jahren parlamentarischem Hin und Her keine Einigung in letzter Minute zustande kommt, passiert genau das: Die Vorlage scheitert, alles bleibt, wie es ist, und die Hauseigentümerinnen und -eigentümer müssen weiterhin den Eigenmietwert versteuern. Doch ihre Lobby macht seit Jahren Druck und wird wohl auch nicht so schnell lockerlassen. Und vielen Wohnungs- und Hausbesitzenden kommt es tatsächlich ungerecht vor, dass sie Steuern auf einem «Einkommen» bezahlen müssen, das es in ihrem Portemonnaie gar nicht gibt.