Wahrscheinlich schon. In den letzten Jahren kletterten die Immobilienpreise immer höher, doch es gibt Anzeichen, dass der Boom eine Pause macht. In einigen Regionen und für bestimmte Immobiliensegmente sind die Preise sogar schon leicht gesunken. Die Chance, jetzt einen besseren Preis zu erzielen als in einigen Monaten oder Jahren, ist deshalb gut.



Aber Sie brauchen ja gleichzeitig eine neue Mietwohnung, und hier ist der Markt in den meisten Regionen weiterhin ausgetrocknet, was die Preise in die Höhe treibt. Ob sich ein Verkauf finanziell betrachtet lohnt, hängt daher stark von den konkreten Umständen ab.



Bedenken Sie auch, dass ein Verkauf Kosten verursacht: Grundstückgewinnsteuer, Gebühren für den Notar und das Grundbuchamt – all dies schmälert Ihren Verkaufserlös. Handkehrum ergibt es keinen Sinn, einzig aus finanziellen Gründen in einem viel zu grossen Haus wohnen zu bleiben.