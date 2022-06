So handhabt es meist auch Michael Albrecht von Grünpunkt aus Winterthur. «Oft nennen mir Kunden auch direkt ein Kostendach, zum Beispiel von 3000 oder 7000 Franken, und wir legen im ersten Gespräch fest, was in diesem Rahmen möglich ist.» Das Resultat wird dann in einem Auftragsbeschrieb festgehalten und Ende des ersten Jahres noch mal mit dem Kunden genau durchgegangen und allenfalls angepasst.