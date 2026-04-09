Das Parlament hat über den Verstoss bis dato weder diskutiert noch abgestimmt. Vage ist deshalb, wie gut oder schlecht die Chancen für die Motion zur neu formulierten Erbschaftssteuer stehen. Die Autoren der Motionen schreiben, vor der Abstimmung zur «Zukunftsinitiative» sei postuliert worden, dass eine Erbschaftssteuer von 5 Prozent mehrheitsfähig sei. Der Bundesrat beantragt derweil die Ablehnung des Vorstosses durch das Parlament. Dieser wird auch vom Umstand begleitet, dass er zeitlich dicht auf das deutliche Nein zur Volksinitiative folgt – 78 Prozent stimmten im November gegen den Vorschlag, Erbschaften ab 50 Millionen Franken zu 50 Prozent zu besteuern.