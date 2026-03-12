Handelt es sich dagegen nicht um nur eine spät bezahlte Rechnung, wird die Schuld nach der erfolgten Anmeldung provisorisch im Grundbuch eingetragen. Die Gegenpartei – also der Eigentümer – hat nun das Recht auf eine Stellungnahme. Dabei wird eigentlich nur der Grundanspruch geprüft: Wurde eine Arbeit gemacht oder etwas geliefert – und ist die Frist von vier Monaten eingehalten worden? Die Höhe der Forderung oder sonstige Streitpunkte spielen zu diesem Zeitpunkt keine Rolle.