Umbauten sind in Mode

Dafür erleben Umbauten und Renovationen einen regelrechten Boom. Innerhalb der letzten fünf Jahre haben Immobilienfirmen Projekte mit einem nahezu doppelt so hohen Investitionsvolumen eingereicht. Für Normalverdiener ist das allerdings keine gute Nachricht. Denn vor allem in den Städten werden viele neu sanierte Wohnungen im Luxuspreissegment positioniert. Das führt inzwischen zu einem Überschuss an teuren Liegenschaften – die Spitzenmieten geraten unter Druck. Und Luxus-Wohnungen werden zu Ladenhütern, gerade in Zürich zeigt sich das bereits deutlich.