Eine der drei Mieterinnen ist Susanne Müller. Ihren Namen haben wir geändert. Sie wohnte fast zehn Jahre in ihrer Wohnung an der Klosbachstrasse. Sie schätzte das Quartier, die Nähe zu ihrem Arbeitsort und ihren Kindern. «Ich war schockiert, als ich die Kündigung erhielt. Eigentlich hätte ich mit dem Besitzerwechsel einen neuen Mietvertrag erwartet», sagt sie. Müller erhob gegen die Kündigung Einsprache. Vor der Schlichtungsbehörde verteidigte die Anwältin des Vermieters den Eigenbedarf damit, dass die Stieftochter des Vermieters, die bereits in der Liegenschaft wohnte, eine andere Wohnung benötige. Eine Wohnung, die hell genug sei, damit sie dort malen könne.