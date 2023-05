Auf bestehende Mieten ohne Einfluss

Wenger glaubt nicht, dass der Trend rasch wieder drehen wird – obwohl die Aussicht auf sinkende Preise und gleichzeitig hohe Mieteinnahmen Investoren Mehr Rechte für Vermieter geplant Bürgerliche greifen die Mieter an eigentlich reizen müsste, in Immobilien zu investieren. «Ähnlich wie an der Börse entscheiden Menschen auch beim Kauf von Immobilien nicht immer rational», sagt der Experte. Die Unsicherheit über die Entwicklung der Hypothekarzinsen werde weiter für eine Stimmung sorgen, in der deutlich weniger gebaut wird als in der Vergangenheit.