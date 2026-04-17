Die grössten Preissprünge passieren meist dann, wenn das Namensschild an der Tür wechselt. Gewiefte Vermieter nutzen den Wechsel, um die Miete nach oben zu schrauben – ohne etwas an der Wohnung gemacht zu haben.



In der Schweiz gilt ein einfaches Prinzip: Die Miete darf dem Vermieter keinen «übersetzten Ertrag» bescheren. Er darf zwar an den Mietern verdienen, sie aber nicht ausnehmen.