Kündigung droht

Achtung: Das alles gilt nur, solange es sich wirklich um mobile Panels handelt Solaranlage in klein Grünen Strom selber produzieren , die Sie auf den Boden legen oder an die Wand anlehnen können. Sobald Sie die Module fest montieren und dafür etwa in die Fassade bohren, handelt es sich um eine bauliche Veränderung im Sinne des Mietrechts. Das gilt insbesondere auch für Änderungen an der elektrischen Infrastruktur, um den erzeugten Strom einzuspeisen. Die Folge: Sie brauchen zwingend eine schriftliche Zustimmung Ihrer Vermieterin (siehe Guider-Merkblatt unten) – ansonsten droht sogar die Kündigung. Im Zweifelsfall sollte man – um auf Nummer sicher zu gehen – immer das schriftliche Einverständnis einholen.