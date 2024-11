In der Praxis läuft es so, dass Mieterschaft und Vermieterschaft für die heisse Phase – also wenn das Inserat frisch aufgeschaltet ist – vorgängig zwei bis maximal drei Termine pro Woche vereinbaren, an denen Besichtigungen möglich sind. Es ist dann Aufgabe der Verwaltung, die Interessenten auf diese Termine zu verteilen. Und nach ein paar Wochen muss der Spuk dann auch wieder ein Ende finden.