Falls es einen Kammerjäger Schädlinge Wer zahlt den Kammerjäger? braucht, muss ihn in der Regel die Vermieterin bezahlen. Ausser sie kann nachweisen, dass der Mieter an der Mäuseplage schuld ist. Wenn beispielsweise mehrere Wohnungen betroffen sind, wird der Nachweis für die Vermieterin aber schwierig werden. So oder so: Schädlinge wie Mäuse und Ratten sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie können zum Gesundheitsrisiko werden und knabbern gern Kabel an, was zu einem Kurzschluss oder sogar zu einem Brand führen kann.