3. Seit wann steht die Pflanze da?

Wenn das Gewächs der Grenze zu nahe kommt, kann man verlangen, dass es versetzt oder entfernt wird – aber nur, solange der Anspruch darauf nicht verjährt ist. Es gibt Kantone, in denen er unbegrenzt besteht. Etwa im Aargau. In Obwalden dagegen muss man innert zwei Jahren die Einhaltung der Abstände verlangen, sonst ist es zu spät. So oder so: Wenn eine zu nahe Pflanze stört, sollte man so bald wie möglich intervenieren.