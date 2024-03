Arbeitnehmer oder Selbständige?

Was sind Freelancer, und was heisst befristet angestellt? Als Freelancer oder freie Mitarbeitende werden Personen bezeichnet, die oft für eine einzelne Aufgabe eingesetzt werden und weniger eng in den Betrieb eingebunden sind als andere Angestellte. Sie haben einen bestimmten Job zu erledigen, mehr nicht. Ob es sich bei ihnen um Arbeitnehmer oder Selbständige handelt, muss von Fall zu Fall abgeklärt werden.