Für Homeoffice-Liebhaberinnen eine schlechte Nachricht: Ab Februar zeigt Microsoft Teams automatisch an, wo sich eine Angestellte befindet. Damit soll das Zusammenarbeiten einfacher werden: Wenn sich fünf Leute in einer virtuellen Sitzung treffen, können sie sehen, ob alle im gleichen Gebäude sind, und sich vor Ort treffen. Doch es fliegt auch auf, wenn sich jemand nicht an die Büro-Präsenzzeiten hält.