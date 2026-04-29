In wenigen Wochen ist es so weit: ein halbes Jahr unbezahlter Urlaub! Die bleichen Bürolistenhände werden sich daran gewöhnen müssen, nicht mehr faul auf der Computertastatur herumzuliegen. Sondern sich an den Lenker des Rennvelos zu krallen. Oder im Wörterbuch Italienisch–Deutsch zu blättern.



In der Euphorie geht schnell vergessen: Das ist der Moment für ein Zwischenzeugnis. Natürlich rechnet niemand damit, dass sich in den paar Monaten alles ändert, wenn man weg ist. Aber wer weiss, vielleicht wird der Chef fristlos gekündigt, die Abteilung auf den Kopf gestellt oder jemand anders zeigt sich geschickter mit den täglichen Aufgaben.