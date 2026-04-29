Wer sich davor fürchtet, sollte die Liste seiner möglichen Referenzpersonen noch einmal durchgehen. Gibt es allenfalls frühere Vorgesetzte, die heute irgendwo anders arbeiten oder pensioniert sind? Kann eine Kundin, ein Lieferant oder eine Geschäftspartnerin von Ihnen Gutes berichten? Kennen Sie einen Freund mit einer wichtigen Position oder der in der Öffentlichkeit steht? Können Vorstandsmitglieder eines Vereins vielleicht ebenso gut über Sie aussagen?