Anders ist dies bei den kantonalen Feiertagen. Weil eine gesetzliche Regelung dazu fehlt, ob die Arbeitgebenden auch an diesen Tagen Lohn schulden, ist die Sache komplizierter. In der Regel erhalten Angestellte im Monatslohn trotz Feiertagen den Lohn ohne Lohnabzug.



Doch bei Stundenlöhnern hängt der Lohnanspruch an Feiertagen vom Arbeitsvertrag ab. Auch kantonale Normalarbeitsverträge für Hausangestellte könnten einen Lohnanspruch an kantonalen, arbeitsfreien Feiertagen vorsehen.