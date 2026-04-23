Arbeitszeugnisse persönlicher gestalten

Wenn ein Betrieb standardisierte Zeugnisse schreibt, müssen Angestellte das grundsätzlich akzeptieren. Wenn Sie mit dem Inhalt nicht einverstanden sind, können Sie mit dem Arbeitgeber verhandeln. Diese Argumente können Ihnen dabei helfen.

Überlegen Sie,

welche Kompetenzen und Eigenschaften für Ihren Tätigkeitsbereich wichtig sind;

welche Ziele Sie erreicht haben, auf welche Erfolge Sie besonders stolz sind;

wofür Sie gelobt wurden, spontan von der Chefin, in Mitarbeiterbeurteilungen, von Kunden;

wo Sie positive Spuren hinterlassen, Verbesserungen angestossen, Projekte realisiert haben.

Wenn nichts davon im Zeugnis steht, schlagen Sie Ergänzungen vor: «Besonders zu erwähnen ist/sind …»

Haben Sie spezielles Fachwissen oder besondere Erfahrung? Dann verlangen Sie, dass nicht nur – wie üblich – von «fundiertem Fachwissen» die Rede ist, sondern präzisiert wird, in welchen Bereichen Sie überdurchschnittlich versiert sind.

Standardformulierungen lassen sich auch mit Beispielen ergänzen. Anstatt einfach die «Belastbarkeit» zu loben, kann man ausführen, wann das für den Betrieb von Nutzen war, etwa im Zusammenhang mit Projekt X oder weil es zu Spitzenzeiten überdurchschnittlich viel zu tun gab.