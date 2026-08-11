Unzufriedenheit im Zeugnis ist kein Beweis für Fehlverhalten

Der Betroffene liess diese Unterstellung nicht auf sich sitzen. Er wies nach, dass in den jährlichen Mitarbeitergesprächen seine Leistungen stets mit «gut» bewertet worden waren und er sogar einen Bonus erhalten hatte. Die Kündigung führte er auf lange Absenzen nach einem schweren Skiunfall sowie auf firmeninterne Sparmassnahmen zurück.