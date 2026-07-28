Die heimliche Audioaufnahme wird ihre Karriere beenden. Doch das weiss die Frau nicht, als sie auf ihrem Smartphone «Aufnehmen» drückt. Sie schneidet ein Wortgefecht mit einer Kollegin mit. Aus einer Art «Notsituation», wie sie später vor Gericht sagen wird. Sie habe sich aufgrund der psychischen Überlastung nach Mobbinghandlungen in einer aussichtslosen Lage befunden. Doch das Beweisstück wird zum Bumerang. Und besiegelt die Kündigung der Sachbearbeiterin bei der Kantonspolizei Zürich. Denn das Aufnehmen von Gesprächen ist ohne Einwilligung nicht erlaubt.