Wenn ich zu viel Gin Tonic intus habe und wegen einer Prügelei in die Ausnüchterungszelle muss: Wer zahlt?

Das kommt auf den Kanton an. Einen Aufenthalt im «Hotel Suff» muss man aber meist selbst bezahlen. Und obwohl der ganze Luxus aus einer Matratze am Boden und einer Toilettenschüssel besteht, kann das so viel kosten wie eine Nacht im «Dolder Grand». In Zürich zum Beispiel sind es 600 Franken, wenn man seinen Rausch länger als sechs Stunden ausschläft.