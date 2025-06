Es gelten die AGB

Was gilt, steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die man beim Ticketkauf akzeptieren muss. Zwar sehen die Open Airs oft vor, dass man bei schlechtem Wetter Anspruch auf Rückerstattung hat – aber nur wenn das ganze Festival abgesagt werden muss. So steht es auch in den AGB des Festi’neuch.