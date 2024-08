Ich würde gern stagediven, also vom Bühnenrand ins Publikum springen. Aber was, wenn mich jemand an intimen Stellen anfasst?

Wer jemanden absichtlich an intimen Stellen begrapscht, macht sich wegen sexueller Belästigung 9 Fragen und Antworten Sexuell belästigt – so wehren Sie sich strafbar. Das Problem ist aber, den Täter oder die Täterin in der Menge auszumachen. Trotzdem sollte man den Vorfall gleich dem Sicherheitspersonal und der Veranstalterin melden.