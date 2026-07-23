Für die klagende Juristin heisst das: Ihr Arbeitszeugnis weist auf ihre Krankheit und die Mutterschaft hin. Das ist aus Sicht des Bundesgerichts nicht diskriminierend. Dass potenzielle Arbeitgeber mit Abwesenheiten wegen der Kinderbetreuung rechnen, kann «Väter genauso treffen», wie es in seinem Urteil schreibt. Auch wenn das Gericht einräumt, dass dies «angesichts der noch immer vorherrschenden Rollen- und Aufgabenverteilung unter den Eltern aber sicher weit weniger häufig und ausgeprägt ist als bei Frauen».