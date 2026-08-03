Dieser kann Jugendliche zuweilen etwas überfordern. Er verlangt ihnen viel Initiative und Durchhaltewille ab und die meisten werden in dieser Zeit mit Rückschlägen konfrontiert. Umso wichtiger ist es, dass sie während dieses Prozesses – in dem die Hauptverantwortung klar bei den Jugendlichen liegen sollte – auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen können und bei Enttäuschungen aufgefangen werden. Die Tipps.