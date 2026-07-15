Kündigung des Lehrvertrags

Kann mir auch gekündigt werden?

Ja. Wenn sich bereits in der Probezeit Schwächen abzeichnen, kann der Betrieb den Vertrag jederzeit beenden. Später ist eine vorzeitige Vertragsauflösung nur möglich, wenn Sie und der Lehrbetrieb sich einigen oder wenn besonders wichtige Gründe vorliegen. Das wird streng beurteilt. Wichtige Gründe sind etwa, wenn Sie geistig oder körperlich überfordert wären oder wenn sich die Berufsbildner fachlich oder persönlich nicht eignen. Dann wäre der Erfolg Ihrer Lehre in Gefahr. Der Vertrag kann auch aufgelöst werden, wenn Sie etwa das Geschäft bestehlen oder sich ausfällig verhalten und so gegen Ihre Treuepflicht verstossen und den Vertrag verletzen.