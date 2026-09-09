Wenn der Betrieb den Vertrag völlig grundlos vorab auflöst, ist das ein klarer Vertragsbruch. «In diesem Fall schuldet er den vollen Lohnersatz für die Dauer der eigentlichen Lehrzeit – oder zumindest so lange, bis eine Ersatzlehrstelle gefunden wird», so Lucia Schmutz. Zudem kann das Arbeitsgericht dem Lernenden eine Entschädigung von bis zu sechs Monatslöhnen zusprechen.