Lehrstelle verloren? Diese Rechte haben Jugendliche
Was beim Ausbildungsbetrieb 3Sheds geschah, ist ein Albtraum für Jugendliche: Wenige Tage vor Lehrbeginn stehen sie plötzlich ohne Ausbildungsplatz da. Der Beobachter erklärt, welche Rechte sie haben.
Drei Tage vor dem Lehrstart erhielten 28 Genfer Jugendliche eine Hiobsbotschaft per E-Mail: Sie stehen kurz vor dem Start ohne Lehrstelle da. Das zuständige Bildungsdepartement hatte 3Sheds Genf – einem Ausbildungszentrum für Informatik und Digitales – die Ausbildungsbewilligung entzogen. Grund seien «Schwierigkeiten im Betrieb und bei den Ausbildungsbedingungen» gewesen.
Geschäftsführer Olivier Poletti erklärte gegenüber «20 Minuten», man habe sich aufgrund der ohnehin «schwierigen wirtschaftlichen Lage» für die Aufgabe der Geschäftstätigkeit in Genf entschieden. Für die betroffenen Jugendlichen ist das eine denkbar schwierige Situation.
Wann darf der Lehrbetrieb vorzeitig kündigen?
Rechtlich gesehen, ist der Lehrvertrag kein gewöhnlicher Arbeitsvertrag. Es handelt sich um einen befristeten Vertrag mit besonderem Schutzcharakter, da die Ausbildung im Zentrum steht. «Ein unterzeichneter Lehrvertrag ist für beide Parteien bindend. Eine vorzeitige Auflösung ist nur aus wichtigen Gründen zulässig», sagt Lucia Schmutz, Rechtsberaterin beim Beobachter.
Grundsätzlich ist eine fristlose Auflösung in folgenden Fällen möglich:
- Die Ausbildungsbewilligung wird entzogen. Wenn die kantonale Behörde dem Betrieb die Eignung zur Lehrlingsausbildung abspricht – wie im Fall 3Sheds –, kann die Ausbildung nicht stattfinden.
- Der Betrieb schliesst. Konkurs, Betriebseinstellung oder die Unfähigkeit, den Betrieb aufrechtzuerhalten.
- Unzumutbarkeit liegt vor. wenn Tatsachen die Zusammenarbeit unzumutbar machen, etwa schwere Straftaten.
- Fachliche oder gesundheitliche Nichteignung wird festgestellt. wenn sich zeigt, dass der Lernende gesundheitlich nicht für den Beruf geeignet ist.
Das gilt bei einer Kündigung ohne Grund
Welche Hilfe erhalten die betroffenen Lernenden ohne Lehrstelle?
Im konkreten Fall stehen die Jugendlichen nicht ohne Netz da: «Die Kantone sind gesetzlich verpflichtet, sie nach Möglichkeit zu unterstützen. Die kantonalen Berufsbildungsämter helfen aktiv bei der Suche nach einer Ersatzlehrstelle», sagt Rechtsberaterin Schmutz. Falls sich nicht auf Anhieb ein neuer Betrieb findet, greifen oft Notlösungen, damit die Jugendlichen weiterhin die Berufsschule besuchen können und keine Zeit verlieren.
Genau das passierte im Fall von 3Sheds: Das Amt für Berufsberatung schuf selbst drei Ausbildungsplätze, um die sich Betroffene bewerben können, und suchte bei kantonalen Lehrbetrieben nach freien Plätzen. Bis zur Veröffentlichung hatten dennoch erst zwei Teenager eine neue Anstellung gefunden.
- «20 Minuten»: 28 Lernende verlieren drei Tage vor Lehre ihren Ausbildungsplatz
- Fedlex: Bundesgesetz über die Berufsbildung
- Fedlex: Art. 344ff. OR, Lehrvertrag
- Berufsbildung.ch: Auflösung des Lehrvertrags