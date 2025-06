Die total 12,2 Milliarden Stunden, die im vergangenen Jahr in der Schweiz ohne Entschädigung geleistet wurden, lagen um mehr als 4 Milliarden über dem Gesamtvolumen der ordentlichen Erwerbsarbeit (8,1 Milliarden). Es wird also in der Schweiz 50 Prozent mehr unbezahlte Arbeit geleistet als bezahlte.