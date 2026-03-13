Erst musste er nicht zahlen – dann doch

Die Suisa rief deshalb auch bei Egger an. Im Telefongespräch erklärte er, wie sein Betrieb funktioniert: Seine Werkstatt habe keine Verkaufsfläche oder Kundenräume und sei nur für Familienangehörige zugänglich. Das Firmenauto nutzten ebenfalls nur seine Frau und er. Das Fazit des Telefonats: Eggers Einzelunternehmen ist nicht lizenzpflichtig. Nach dem Telefonat überprüfte die Suisa Eggers Angaben erneut, wie sie dem Unternehmer später schriftlich mitteilte. Die Genossenschaft bewertete das Fahrzeug im Nachgang doch als lizenzpflichtig und änderte ihre Meinung – Egger muss zahlen.