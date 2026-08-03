Das Gehirn registriert jede erledigte Aufgabe als Fortschritt und schüttet kurzfristig Belohnungshormone aus. Der Effekt verpufft jedoch schnell. Es entsteht ein Kreislauf aus Abarbeiten, Erleichterung und erneutem Aktivismus. «Eigentlich ist das selbst gemachter Stress; die Betroffenen nehmen so viel auf sich und priorisieren nicht mehr richtig, sodass sie in einen ineffizienten Aktionismus verfallen», sagt Becker. Hält dieses Verhalten über Jahre an, kann es zu Stresserkrankungen wie Angst und Depression, aber auch zu einem Burn-out führen. Becker warnt: «Und dann geht vielleicht gar nichts mehr. Selbst Zähneputzen wäre zu viel.»