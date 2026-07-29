In Ihrem Fall darf das Burn-out also nicht im Arbeitszeugnis erwähnt werden. Die Krankheit liegt so lange zurück, dass sie keinen Grund zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses mehr bieten kann. Ausserdem scheint das damalige Burn-out auch keinen langfristig gravierenden Einfluss auf Ihre Leistung oder Ihr Verhalten gehabt zu haben.