Mögliche Lösungen

Zwischen diesen beiden Positionen, den Persönlichkeitsrechten der Mitarbeitenden und den Firmeninteressen, muss die Firma die mildeste Form der Einflussnahme wählen – so sieht es das Datenschutzgesetz vor. Daher wäre eine Lösung, dass Sie relevante Mails an die Kollegin oder an eine zentrale E-Mail-Adresse senden. Oder Ihr Chef kann Ihnen vor dem Zugriff genügend Zeit einräumen, damit Sie allfällige private E-Mails löschen oder extern sichern können.