Falsch: Sie können sich nicht rückwirkend beim RAV anmelden. Wenn Sie ohne Unterbruch Taggelder beziehen wollen, müssen Sie sich spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit beim RAV anmelden. Das erste Taggeld wird erst nach einer gewissen Wartezeit ausgerichtet. Die Zahl der Wartetage hängt von Ihrer finanziellen und familiären Situation ab.

Strafe: Bei einer verspäteten Anmeldung erhalten Sie keine Einstelltage. Die Taggelder werden aber nicht rückwirkend ausgezahlt. Für die zwei Wochen vor der Anmeldung erhalten Sie daher keine Entschädigung.

Tipp 1: Melden Sie sich sofort nach Erhalt der Kündigung beim RAV an.

Tipp 2: Sie können auch unbezahlten Urlaub Jobverlust So bleiben Sie geschützt nehmen und sich danach beim RAV anmelden. Aber: In den drei Monaten vor der Anmeldung müssen Sie sich intensiv um eine Stelle bemühen.

Tipp 3: In den zwei Jahren vor der Anmeldung müssen Sie mindestens 12 Monate gearbeitet und Beiträge an die Arbeitslosenversicherung gezahlt haben. Warten Sie aber besser nicht zu lange mit der Anmeldung. Wenn Sie in den letzten zwei Jahren noch mehr Arbeitsmonate vorweisen können, erhalten Sie mehr Taggelder.