Wenn man als Eltern nicht arbeiten kann, weil die Kinder zu betreuen sind: Muss der Arbeitgeber den Lohn weiter bezahlen? Und wenn ja, wie lange gilt die Lohnfortzahlung?

Als Eltern darf man zu Hause bleiben, weil die Kinderbetreuung eine gesetzliche Pflicht darstellt. Uneinigkeit besteht aber darüber, ob der Arbeitgeber während dieser Zeit den Lohn schuldet. Das Seco sagt eindeutig ja: Wenn man wegen der Schulschliessung an der Arbeitsleistung verhindert ist, bleibt der Lohn geschuldet. Der Arbeitgeber muss während einer beschränkten Zeit nach Artikel 324a OR den Lohn weiterbezahlen. Die Eltern sind aber gehalten, weitere Absenzen bei geeigneter Organisation zu verhindern – zum Beispiel, indem sie sich in der Betreuung abwechseln.



Die Dauer der Lohnfortzahlung ist von der Anzahl Dienstjahre abhängig. Im 1. Dienstjahr sind es nach Gesetz 3 Wochen. Dies würde gerade die Zeit der Schulschliessung abdecken.



Entgegen dem Seco hat das Arbeitsgericht Zürich im Jahre 2010 im Zusammenhang mit der Schweinegrippe aber anders entschieden: Im Falle einer Schul- oder Krippenschliessung zur Verhinderung der Ausbreitung eines Virus liegt kein Fall von persönlicher Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers vor. Deshalb verneinte das Arbeitsgericht Zürich die Lohnfortzahlungspflicht.