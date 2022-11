Streng genommen muss man während der vertraglichen Arbeitszeit arbeiten. Und Fussball schauen, auch wenn es sehr anstrengend sein kann, zählt leider nicht als Arbeit. Aber wer weiss, vielleicht haben Sie eine nette Chefin oder einen netten Chef Schwierige Chefs So bekommen Sie Ihren Boss in den Griff , der es Ihnen trotzdem ermöglichen will.



Verpflichtet sind sie aber zu nichts – setzen Sie also besser Ihr strahlendstes Fanlächeln auf und erzählen Sie, wie sehr Sie dem Spiel entgegenfiebern. Vielleicht haben Sie Glück und dürfen einfach so das Spiel schauen. Wenn Sie damit nicht auf offene Ohren stossen, können Sie vorschlagen, die Mittagspause vorzuziehen. Oder dass Sie freinehmen und die Arbeitszeit später nachholen. Wenn es für den Betrieb aber wichtig ist, dass Sie zwischen 11 und 13 Uhr arbeiten, wird daraus wohl nichts.