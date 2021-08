Im Personalmanagement scheint einiges im Argen zu liegen. Mehrere Mitarbeitende berichten dem Beobachter, noch bis im Mai seien neue Contact-Tracer eingestellt worden – obwohl die Fallzahlen am Sinken waren. Intern habe es geheissen, man werde das Tracing im gleichen Umfang weiterführen. In den Medien hat sich auch die bis Ende Mai fürs Contact-Tracing zuständige Kantonsärztin Yvonne Hummel so geäussert. Per 1. Juni habe man dann aber das gesamte Covid-19-Programm einer einzigen Leitung unterstellt und Knall auf Fall den Personalabbau angekündigt. Hummel kündigte wenig später.