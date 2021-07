Das Aargauer Contact-Tracing stand immer wieder in der Kritik, etwa weil Infizierte übers Wochenende keine Codes bekamen für die Covid-App oder weil Quarantäneverfügungen zu spät versendet wurden. Die Kritik sei immer an den Tracern hängen geblieben, tatsächlich habe man aber schlicht keine vernünftigen Instrumente zur Verfügung gehabt, sagt der Informant. «Die Arbeitslast war dauerhaft so hoch Stress am Arbeitsplatz Die Firma haftbar machen , dass einige Mitarbeiter gesundheitliche Probleme hatten oder haben. Zum Dank gibt es nun die Kündigung.»