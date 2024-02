Laax gehört zusammen mit Belalp VS (69 Franken), Brigels GR (67 Franken), Chäserrugg SG (71 Franken) und Zermatt VS (105 Franken) zu den Skiorten, in denen der Preis für eine Tageskarte im Januar höher war als in der Weihnachts- und Neujahrszeit. In Gebieten wie Savognin GR, Leukerbad VS oder der Aletscharena VS waren sie tiefer.