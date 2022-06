Ausgerechnet Büroarbeit schadet

«Die Erwartung, dass Frauen bis zur Geburt arbeiten sollen, ist gesundheitlich nicht haltbar und in der Realität kaum möglich», schreibt Wasserfallen in ihrem Vorstoss. Die Fachwelt, vor allem Hebammen, Gynäkologen, Mütter- und Väterberaterinnen oder Pflegefachpersonen betonten: Es sei für den Geburtsverlauf und die Gesundheit von Mutter und Kind entscheidend, dass die Schwangere sich in Ruhe und mit möglichst wenig physischem oder psychischem Stress auf die Geburt vorbereiten kann. Paradoxerweise wirke sich aber vor allem eine sitzende und eher ruhige Büroarbeit negativ aus.