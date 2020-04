Wenn die ersten drängenden Probleme gelöst sind, kommen weitere: Wie umgehen mit Kunden, die nicht zahlen? Wie mit Lieferengpässen? Wie kommuniziert man in der Krise? Was tun, wenn man betrieben wird und in eine echte Liquiditätskrise gerät? Falls die Kunden abzuspringen drohen, gilt es, jetzt Gegensteuer zu geben: Melden Sie sich proaktiv, rufen Sie sich in Erinnerung.