Beobachter: Was machen Firmen falsch, wenn es um IT-Sicherheit geht?

Mark K. Peter: Am Anfang hat man mit neuen Technologien hauptsächlich alte Formate ersetzt – man nutzte sie etwa als moderne Schreibmaschine. Damals war man sich in den Firmen noch nicht bewusst, dass wir dreissig Jahre später von der IT und vom Internet abhängig sein würden. Deshalb muss die IT heute prüfend durchleuchtet werden. Zugleich muss man die IT-Sicherheit bei allen zukünftigen Entscheidungen berücksichtigen. Wenn man sich aktiv mit dem Datenschutz befasst, kann dieser der Firma einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.